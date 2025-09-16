A notícia que atravessa o Brasil!

Carlinhos Maia adia doação de casa a Patixa Teló por briga familiar

Influenciador diz que só fará a transferência quando o cenário estiver estabilizado e alinhado ao trabalho da amazonense com novo gestor.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 21:45

Notícias Caiu na Rede – O influenciador digital Carlinhos Maia anunciou que vai adiar a doação de uma casa para a amazonense Patixa Teló. A decisão foi comunicada nas redes sociais, onde ele relatou que a família de Patixa já está em conflito por causa do imóvel, antes mesmo de a doação ser concretizada. “A família já está brigando mesmo sem ainda ter ganhado a casa”, desabafou o influenciador em vídeo.

PUBLICIDADE

Segundo ele, o cenário de disputas o levou a repensar o momento da entrega, optando por esperar a situação se acalmar e por um período em que Patixa esteja mais estável. A criadora de conteúdo, conhecida pelos vídeos bem-humorados gravados em Manaus, havia sido escolhida por Carlinhos para receber o imóvel como forma de ajuda. No entanto, o influenciador afirmou que só fará a transferência quando “der tudo certinho com esse rapaz que ela está trabalhando agora”, referência a um novo gestor de carreira da amazonense.

PUBLICIDADE

A notícia gerou grande repercussão nas redes, com seguidores apoiando a decisão. “Capaz de matarem até a diva por essa casa”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Corretíssimo! Infelizmente é uma situação complicada, uma família totalmente desestruturada!”.

De acordo com Carlinhos Maia, o objetivo é garantir que a casa seja um benefício real para Patixa — e não um motivo de discórdia familiar. Ao adiar o repasse, ele disse buscar o momento mais seguro para a entrega, alinhado às condições pessoais e profissionais da influenciadora.

