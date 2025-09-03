Carlinhos Maia garante que virá ao Amazonas assistir o Festival de Parintins 2026: “preciso ver de perto”

Notícias Caiu na Rede! – O influenciador digital Carlinhos Maia confirmou que pretende participar do Festival de Parintins 2026, um dos maiores eventos culturais do Brasil, conhecido pela disputa acirrada entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido. A declaração foi feita durante o projeto Rancho do Maia, onde o alagoano voltou a reforçar o desejo de conhecer de perto a celebração amazônica.

Segundo ele, a decisão foi motivada principalmente após os inúmeros convites feitos por Patixa Teló, personalidade irreverente das redes sociais e ícone da cultura popular manauara. “Eu estava dizendo, sem falta, em nome de Jesus, ano que vem eu vou a Parintins ver aquilo de perto. Sem falta”, declarou o influencer.

Carlinhos afirmou ainda que tem acompanhado o festival apenas pela televisão, mas que deseja viver a experiência única do espetáculo. “Ficou muito grande, muito forte. Eu preciso ver aquilo de perto, eu fiquei assistindo pela televisão”, disse, ressaltando a grandiosidade do evento.

Conhecido por sua sinceridade, o influenciador adiantou que não pretende manter neutralidade durante a disputa. “Eu tenho personalidade: se eu gostar de um boi, eu vou assumir. Não vou ficar fingindo que gosto dos dois, não. Se eu gostar mais de um, vou torcer só por ele”, disparou.

A declaração já gerou expectativa entre os fãs do festival, que tradicionalmente se dividem entre as duas nações azul e vermelha. A presença de Carlinhos Maia promete atrair ainda mais visibilidade ao evento, que movimenta a economia, o turismo e a cultura do Amazonas.

O Festival de Parintins acontece anualmente no último fim de semana de junho, reunindo milhares de visitantes de diversas partes do mundo. Em 2026, a chegada de Carlinhos Maia poderá representar um novo capítulo na interação entre as redes sociais e a tradição do boi-bumbá.