Carlinhos Maia promete vir a Manaus para comprar uma casa para Patixa Teló

Notícias Caiu na Rede! – O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu novamente os fãs ao anunciar, na noite desta terça-feira (2), que pretende comprar uma casa em Manaus para a celebridade amazonense Patixa Teló, que é uma pessoa com síndrome de Down. O anúncio foi feito em seus stories do Instagram, onde ele afirmou que já está organizando a viagem para a capital amazonense e a compra.

“Vou me organizar junto com a Márcia Dantas [cuidadora de Patixa] para ir a Manaus e comprar sua casa, uma casa bonita, toda branca! Vou organizar isso pra você”, disse Carlinhos, arrancando aplausos virtuais de milhares de seguidores que acompanham suas interações com Patixa.

O gesto vem poucos dias após outra surpresa: no domingo (31), o influenciador presenteou Patixa Teló com um iPhone 16 Pro Max, depois de notar que o aparelho usado por ela estava bastante desgastado.

Carlinhos Maia, considerado um dos maiores nomes da internet brasileira, acumula mais de 36 milhões de seguidores no Instagram. Além dos presentes, o criador do Rancho do Maia mantém proximidade com fãs e convidados por meio do reality que promove trimestralmente em sua fazenda, localizada na Praia de Ipioca, em Alagoas. O programa é transmitido exclusivamente pelos stories e reúne influenciadores, celebridades e polêmicas que se tornam rapidamente virais nas redes sociais.

Neste ano, o reality trouxe como tema a China, com decoração e ambientação inspiradas na cultura oriental, mais uma vez consolidando o rancho como palco de entretenimento e inovação.

A relação de Carlinhos com Patixa Teló, conhecida como um dos nomes mais irreverentes do Amazonas, vem chamando a atenção pela espontaneidade e pelo carinho entre os dois. O novo gesto promete fortalecer ainda mais a imagem do influenciador como alguém que alia carisma, humor e generosidade em seus conteúdos digitais.