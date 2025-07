Carlinhos Maia propôs “contrato de solteirice” antes do término com Lucas

Caiu na rede é post! – Alguns meses antes de anunciarem o fim do casamento, Carlinhos Maia sugeriu a Lucas Guimarães um acordo inusitado: uma separação temporária de três meses para que cada um pudesse curtir a solteirice, algo que segundo ele nunca haviam vivenciado plenamente ao longo dos 15 anos juntos.

O que realmente aconteceu

Em conversas informais, Carlinhos admitiu que, apesar de viver uma relação longa e estável, muitas vezes pensa em aproveitar a juventude como desejava. Ele comentou que chegou a cogitar viver experiências livres e espontâneas, expressando isso de forma bem-humorada e autêntica.

PUBLICIDADE

Lucas concordou com os sentimentos manifestados: reconheceu que se sentia preso à rotina do relacionamento iniciado muito cedo. Ele compartilhou que também desejava explorar outras possibilidades antes de seguir um novo caminho — uma proposta que acabaram chamando de “contrato de solteirice”.

Como seria o plano

A proposta consistia em que cada um tivesse um período de um mês para viver tudo o que quisessem, sem restrições, com a ideia de estender a experiência por três meses. Carlinhos chegou a mencionar que transformaria tudo em um reality show, perante à possibilidade de registrar a jornada longe da relação.

Lucas demonstrou abertura ao acordo, mas deixou claro que não sabia se conseguiria voltar ao relacionamento após essas vivências exploratórias.

PUBLICIDADE

Contexto na trajetória do casal

A proposta surgiu em meio a reflexões sobre a longa trajetória do casal, que começou ainda na adolescência e evoluiu para um casamento exibido nas redes sociais. Carlinhos e Lucas viveram duas separações antes, e a possibilidade de experimentar a solteirice pareceu, para ambos, uma forma de compreender mais de suas próprias vidas individuais.

Apesar do tom leve da sugestão, o episódio ganhou nova atenção depois que o término definitivo do casamento foi anunciado, revelando fortes indícios de que esse momento refletia um afastamento emocional gradual.

PUBLICIDADE

Significado emocional por trás da ideia

De acordo com o Portal Leo Dias, mais do que uma proposta de “curtição”, a iniciativa representa um desejo por liberdade e autoconhecimento. Para Carlinhos, em especial, estar em uma relação por tanto tempo pode ter deixado a sensação de não ter vivido plenamente certas fases da vida — sentimento compartilhado por Lucas.

Ao sugerir o contrato, o casal demonstrou maturidade ao discutir abertamente as próprias limitações e expectativas, ainda que a proposta não tenha se concretizado como pretendido.

PUBLICIDADE

Veja também: Lucas Guimarães quebra o silêncio após anúncio do fim do casamento com Carlinhos Maia

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.