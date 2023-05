Nesta quarta-feira, 24, Carlinhos Maia, de 31 anos, revelou, em entrevista ao podcast do apresentador Celso Portiolli, que sua mãe, Maria Graça dos Santos, já foi escravizada e apanhava na rua devido ao fato de ter problemas de audição.

O humorista expôs esses detalhes ao falar sobre seus traumas de infância, como por exemplo o fato de ter sido colocado para adoção após três dias de nascido.

“Minha vida sempre foi um caos. Minha mãe biológica me colocou pra adoção. Eu fico na vida de uma mulher preta, com 42 anos, que veio escravizada de uma família do Rio de Janeiro e apanhava e me pega porque ela não podia ter os filhos [biológicos] dela e me pega para criar”, iniciou Carlinhos.

“Eu vou morar numa vila que é um caos, onde os vizinhos se batem, onde minha mãe apanhava das pessoas por ser surda”, afirmou Maia após contar que Maria das Graças era agredida na vila onde eles moravam.

Carlinhos Maia também contou que não gosta de ‘fazer drama’ e que não queria se ‘vitimizar’. O humorista finalizou contando que várias pessoas já o mandaram ‘se curar’ de suas cicatrizes, mas ele prefere levá-las consigo mesmo.

