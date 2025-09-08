Carlinhos Maia se pronuncia após viralizar vídeo do surto de Patixa em aeroporto; veja o que ele disse

Notícias Caiu na Rede! – O influenciador digital Carlinhos Maia se manifestou nesta segunda-feira (8) após a repercussão de vídeos que mostram a celebridade amazonense Patixa Teló em momentos de surto após o projeto Rancho do Maia, realizado em Alagoas.

PUBLICIDADE

As imagens que circulam nas redes sociais registraram duas situações distintas: primeiro, Patixa aparece agredindo sua irmã Sayonara dentro de uma van, quando retornava para o aeroporto acompanhada de outros participantes. Em seguida, em outro registro, a influenciadora ameaça sua cuidadora, Márcia Dantas, aos gritos no saguão do aeroporto de Maceió. “Eu vou te matar sua puta”, disparou Patixa.

Leia mais: Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

PUBLICIDADE

Leia mais: Patixa Teló é flagrada agredindo mulher em van após Rancho do Maia; assista

Diante da polêmica, Carlinhos Maia usou uma página de fofoca no Instagram para comentar o caso. Ele explicou que a convivência entre Patixa e Márcia se desgastou ao longo do tempo, embora no período em que esteve no Rancho não tenha apresentado grandes problemas.

“No rancho, a Patixa passa os 10 dias em paz, não dá trabalho. Mas entendo que na vida é outra história. O fato é: Patixa obedece melhor figuras masculinas. A minha produção vai até Manaus conversar com Felipe para entendermos qual a melhor saída, já que ela não quer estar com Márcia e nem Márcia tem mais paciência. Agora é todos que gostam dela acharem uma solução”, afirmou.

Carlinhos também pediu cautela nas críticas, destacando que encontrar alternativas para o cuidado de Patixa não é uma tarefa simples. “Na teoria todo mundo tem soluções, mas na prática é outra história. Então, sem julgamentos”, completou.