Carlinhos Maia usa repercussão do caso Hytalo Santos para chamar atenção ao abuso de crianças na Ilha de Marajó

Notícias Caiu na Rede! – O humorista e influenciador Carlinhos Maia aproveitou a repercussão da prisão do também influenciador Hytalo Santos, ocorrida recentemente, para chamar atenção da sociedade e das autoridades para problemas mais antigos e estruturais na Ilha de Marajó, no Pará. Em postagem nas redes sociais no último domingo (17/8), Carlinhos destacou que a região enfrenta denúncias recorrentes de exploração sexual e tráfico humano, questões que, segundo ele, não recebem a mesma mobilização que casos recentes de repercussão nacional.

“O que acontece na Ilha de Marajó precisa da mesma atenção que está sendo dada agora ao caso Hytalo Santos. Aqui é tráfico de humanos todos os dias, à olho nu, que acontece há anos e anos. E infelizmente muita gente só finge se importar”, escreveu Carlinhos em uma série de vídeos publicados nas redes.

Concordo com o Carlinhos Maia

As crianças da ilha de Marajó

O influenciador criticou a postura de parte da sociedade, que se engaja momentaneamente em casos polêmicos nas redes sociais, mas rapidamente deixa de lado problemas estruturais que afetam crianças e adolescentes há décadas. “Vem o alvoroço, os likes, aparecem os que tomam iniciativa e os que só querem surfar na onda. Gera meme, gera graça, faz textão, todo mundo fala, mas a coisa monstruosa continua acontecendo”, afirmou.

Carlinhos pediu que seus seguidores direcionem a mesma força, indignação e energia demonstradas em casos de grande repercussão midiática para acompanhar e denunciar irregularidades que ocorrem na Ilha de Marajó. Ele destacou que é necessário que o poder público e a Justiça brasileira estejam atentos, dando o mesmo nível de atenção aos problemas estruturais que afetam crianças e adolescentes na região.

O posicionamento do humorista reforça a discussão sobre como a sociedade e as autoridades lidam com denúncias de exploração infantil e tráfico de pessoas, muitas vezes ignorando locais onde as violações ocorrem de forma sistemática e prolongada. Especialistas afirmam que a Ilha de Marajó, devido à sua extensão e difícil acesso, enfrenta desafios adicionais para a fiscalização e proteção das vítimas.

Carlinhos Maia concluiu suas publicações com um apelo à ação contínua: “Não parem, não. Levem esse foco também, como estão com esse influenciador e essas crianças. Levem essa mesma raiva para uma coisa que realmente importa e acontece há anos.”

A iniciativa do influenciador contribui para manter os olhos da sociedade sobre a Ilha de Marajó, trazendo visibilidade a um problema que muitas vezes permanece oculto por falta de cobertura midiática e atenção das autoridades.