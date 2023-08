Carlos Alberto de Nóbrega é internado com suspeita de Covid-19

O apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado com suspeita de Covid-19, nesta quinta-feira (17), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada à coluna de Lucas Pasin, do UOL, pelo filho do apresentador, Marcelo de Nóbrega.

“Ele estava com sintomas de gripe bem forte, e está fazendo exames. Não sabemos ainda o que ele tem”, disse Marcelo.

“Meu pai estava com febre desde o começo da semana, tosse, sintomas de uma gripe forte. A suspeita é que seja covid, mas está fazendo os exames todos ainda, não confirmamos ainda”, acrescentou.

O filho do apresentador ainda acrescentou que o artista está bem e que foi até o Sírio Libanês sozinho porque não costuma ter febre alta.

Redação AM POST