Carol Peixinho e Thiaguinho revelam sexo do bebê em festa emocionante

Notícias Caiu na Rede – Na terça-feira (22), a influenciadora Carol Peixinho e o cantor Thiaguinho realizaram uma festa especial para revelar o sexo do bebê. A celebração, marcada por muita emoção, contou com a presença de amigos e familiares. O casal compartilhou o momento nas redes sociais, mostrando a grande revelação em um vídeo emocionante.

A decoração do chá de revelação foi feita nas cores verde e lilás, representando, respectivamente, menino e menina. Durante a festa, Carol e Thiaguinho participaram de uma brincadeira divertida no estilo “caça ao tesouro”, organizada pelos amigos, para encontrar pistas sobre o sexo do bebê pela casa.

A grande surpresa veio quando foi confirmado que o casal espera um menino, que se chamará Bento. Visivelmente emocionados, os dois não conseguiram conter as lágrimas ao compartilhar a notícia com os entes queridos.

A festa íntima foi um momento de alegria e celebração para o casal, que está ansioso para a chegada de Bento. Os seguidores de Carol e Thiaguinho nas redes sociais também comemoraram com o casal, deixando mensagens de carinho e felicitações.