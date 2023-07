Casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é anulado pela Justiça

O casamento de Maíra Cardi, de 39 anos, e Arthur Aguiar, de 34 anos, foi anulado pela Justiça de São Paulo nessa terça-feira (11). A informação foi dada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na época em que oficializou a união surpresa com o ator, a empresária ainda estava casada no papel com Egil Greto Guarize. Maíra alegou que não tinha ciência que o casamento nos Estados Unidos seria válido no Brasil.

Em 2017, Cardi organizou um casamento surpresa para Arthur Aguiar, que só foi descobrir do que se tratava quando subiu no altar. Com a anulação, a empresária já pode se organizar para oficializar a união com Thiago Nigro, o Primo Rico.

Redação AM POST