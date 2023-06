Casemiro é acusado de manter amante por mais de cinco anos

Na noite desse domingo, 4, vazou nas redes sociais uma conversa do jogador Casemiro com uma suposta amante identificada como Synttia Ramos, que estaria tendo um caso extraconjugal com o atleta há cinco anos. O site do jornalista Leo Dias divulgou os prints da traição.

O brasileiro, que joga no Manchester United da Inglaterra, é casado com a administradora Anna Mariana e tem dois filhos: Sara, de 7 anos e Caio, de 2 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o jornalista, a relação do jogador com a amante ocorreu em entre agosto de 2016 e fim de 2022. A mulher o acompanhava em todos os lugares que ele morou, inclusive na sua cidade natal em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Nas imagens divulgadas Leo Dias, os dois conversam intimamente e Casemiro parece estar com ciúmes de um homem chamado ‘Daniel’, com quem a amante estaria trocando mensagens.

Redação AM POST