Cissa Guimarães é contratada pelo governo Lula e receberá R$ 840 mil para comandar programa “Sem Censura”

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães foi contratada pelo governo Lula, por meio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para comandar o programa “Sem Censura”. O governo federal destinou o valor de R$840 mil para pagar a artista pelo período de 12 meses, o equivalente a um salário mensal de R$70 mil. A contratação ocorreu sem concorrência, através de inexigibilidade de licitação.

A EBC alega que a contratação de Cissa Guimarães foi realizada em conformidade com a Lei das Estatais e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos. No entanto, o fato de não ter havido um processo licitatório para a escolha da apresentadora tem gerado polêmica e questionamentos sobre a transparência e imparcialidade da contratação.

Nas eleições de 2022, Cissa Guimarães gravou um jingle para a campanha do então candidato Lula à Presidência. Essa proximidade política levanta especulações sobre possíveis favorecimentos na contratação da artista.

A contratação de Cissa Guimarães faz parte de um investimento total de R$5 milhões realizado pela EBC para colocar o programa “Sem Censura” no ar. Esse valor contempla um período de 13 meses, incluindo um mês de pré-produção no qual a apresentadora não participou.

Segundo o contrato assinado, o serviço de apresentação do programa será exclusivamente realizado por Cissa Guimarães. Além do valor destinado à apresentadora, a EBC determinou o uso da verba restante da seguinte forma: R$956 mil para serviços de conteúdo, R$679 mil para serviços de criação, R$744 mil para serviços de apresentação, R$720 mil para serviços de direção artística, e R$1 milhão para taxas e impostos do projeto.

Ao longo do contrato, o governo repassará um total de R$4.991.570,25 para a produtora responsável pela atração. O período de veiculação do programa está programado até 22 de fevereiro de 2025.

A contratação de Cissa Guimarães pelo governo Lula para apresentar o programa “Sem Censura” tem gerado controvérsias e questionamentos sobre a transparência e imparcialidade do processo. A inexigibilidade de licitação e a proximidade política da apresentadora com o ex-presidente levantam dúvidas sobre possíveis favorecimentos. Diante desse contexto, é importante que as instituições envolvidas esclareçam as razões que levaram à escolha de Cissa Guimarães, garantindo a transparência na aplicação dos recursos públicos.

*Com informações do Metrópoles