O apresentador Ratinho utilizou suas plataformas online para reprovar a fuga dos dois presos da Unidade Prisional de Mossoró (RN). Segundo ele, pessoas do interior da prisão colaboraram para que os detentos se evadissem. “Alguém no Brasil acredita que os encarcerados escaparam da penitenciária de Mossoró, ou houve alguém que os libertou?”, indagou o apresentador em um vídeo compartilhado no Instagram na sexta-feira 16.

“É claro que houve quem os libertou, ninguém escapa daquela instituição. Houve indivíduos de dentro do presídio que participaram, senão, não conseguiriam escapar. Quem vocês pensam que estão tentando enganar? Não é possível enganar tanto assim. O povo pode ser humilde, mas não é tolo.”

Os dois delinquentes entraram em uma residência. Os dois foragidos invadiram uma moradia em uma região rural próxima à penitenciária na noite da sexta-feira 16. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fizeram uma família de refém e subtraíram dois aparelhos celulares das vítimas.

Conforme informações da TV Globo, o incidente ocorreu no distrito de Riacho Grande, situado a cerca de 3 km da penitenciária. O morador relatou em um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil que os criminosos invadiram a residência por volta das 20h.

Eles coagiram as vítimas a concederem acesso às redes sociais e solicitaram alimentos. Os delinquentes permaneceram na casa até a meia-noite.

O morador relatou que, naquele momento, estava com sua esposa. Os criminosos afirmaram ser os fugitivos da penitenciária, trajando calças de uniforme prisional, e foram embora com dois aparelhos celulares e mantimentos.

Redação AM POST

'Claro que teve gente que soltou', diz Ratinho sobre a fuga em Mossoró pic.twitter.com/vgOBHvL1sh
— AM POST (@portalampost) February 18, 2024