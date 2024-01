Claudia Raia diz que críticos da Lei Rouanet ‘São analfabetos funcionais’

Para a atriz Claudia Raia, as críticas à Lei Rouanet são um exemplo de “analfabetismo funcional” por parte de “indivíduos que desconhecem o tema”. Ela abordou o assunto em uma entrevista divulgada neste sábado, 20, pelo jornal Folha de S.Paulo.

A artista destacou que não se trata de fundos públicos, mas sim de uma isenção fiscal para patrocinadores. No entanto, isso implica em uma diminuição da receita para os cofres públicos.

Em 2023, o governo federal autorizou a captar R$ 16,5 bilhões, o montante mais elevado da Lei Rouanet em 21 anos. Esse valor representa quatro vezes o montante autorizado em 2022.

No mesmo ano, o déficit fiscal brasileiro foi de R$ 234,3 bilhões, revertendo o superávit de R$ 59,7 bilhões alcançado em 2022. A receita total teve uma queda real de 2,9%, resultando em uma perda de R$ 72,3 bilhões.

Claudia Raia e os R$ 5 milhões da Lei Rouanet

A atriz gerou controvérsia em 2023 ao ser autorizada a captar R$ 5 milhões via Lei Rouanet para duas peças nas quais atuava. No mesmo ano, Claudia Raia abriu as portas de sua residência no interior de São Paulo para publicações de arquitetura e fofocas.

Conforme a revista Casa e Jardim, apenas as poltronas da casa da atriz teriam um valor de R$ 165 mil.

Atriz admite voto em Lula

Na entrevista à Folha, Claudia Raia confessou ter votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. E afirmou que essa decisão foi motivada pelo seu “humanismo”.

De acordo com ela, “não havia dúvida” em relação à escolha entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu nunca fui PT, eu sou apartidária, sou uma humanista, é pelo social”, declarou a atriz. “Mas, se você me perguntar em quem eu votei, entre Bolsonaro e Lula, eu votei no Lula, porque não tinha como, não havia dúvida.”

Bolsonaro sempre foi um crítico da Lei Rouanet. Ele comentou sobre o aumento das autorizações em 2023, afirmando que é “um descaso com os contribuintes, principalmente os mais necessitados”.

Redação AM POST