Clima esquenta em A Fazenda: Fernando joga água na cara de Tamires Assis

Durante o “Ferra Peão”, Fernando perdeu o controle, interrompeu Tàmires aos gritos, jogou água nela e ainda fez comentários polêmicos envolvendo Davi Brito, campeão do BBB 24.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 22:00 - Atualizado em 28/09/2025 às 22:09

A noite deste domingo (28) em A Fazenda foi marcada por fortes tensões durante a dinâmica do “Ferra Peão”. Fernando protagonizou uma cena polêmica ao impedir a manauara Tamires Assis de se posicionar, elevando o tom de voz e, em seguida, arremessando um copo de água contra ela.

Visivelmente abalada, a Cunhã poranga do Boi Garanhão reagiu chamando o colega de confinamento de “descontrolado, agressivo e covarde”. Ela ainda afirmou que Fernando deveria ser preso por seu comportamento considerado violento.

Em resposta, o peão atacou novamente, dizendo que Tamires “vai sair daqui escorraçada que nem o seu ex namorado”, em referência a Davi Brito, vencedor do BBB 24 e ex-namorado da cunhã-poranga.

A troca de ofensas repercutiu nas redes sociais, onde internautas demonstraram apoio a Tamires e cobraram posicionamento da produção do reality para coibir atitudes agressivas.

LEIA MAIS: Mistério: Homem diz que diabo o enviou para a estrada após acidente e assusta moradores no Amazonas

O episódio reacendeu debates sobre violência contra a mulher, tema recorrente dentro e fora dos realities. Especialistas destacam que atitudes de intimidação, agressividade verbal e humilhação pública também configuram formas de violência psicológica, previstas na Lei Maria da Penha.

