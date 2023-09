Comando Vermelho atirou por engano em carro de ‘Mingau’, afirma delegado

O delegado Marcelo Russo, que está a frente do caso, disse que o carro do baixista do Ultraje a Rigor, “Mingau”, foi confundido e baleado por membros do Comando do Vermelho (CV). A área onde o crime ocorreu é considerada zona vermelha e ponto de tráfico de drogas na cidade.

Em um vídeo divulgado pela autoridade policial, ele explica que Mingau estava dirigindo seu carro, uma Ford Ranger, e um amigo o acompanhava no banco do carona.

“Recebemos a notícia de que o integrante da banda Ultraje a Rigor foi atingido por um PAF (projétil de arma de fogo) na Praça do Ovo, um local conhecido na Ilha das Cobras, um bairro conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. Nós estamos recolhendo imagens do local, foi solicitada perícia, bem como correndo as informações que possam ajudar na elucidação desse fato.”, explicou ele.

A testemunha prestou depoimento e disse que os dois estavam na casa do músico e teriam saído para comprar comida. Ao passar pelo bairro Ilha das Cobras, o carro começou a ser baleado e Mingau foi atingido na cabeça. Em seguida, o cantor caiu por cima do amigo e o carro bateu no portão de uma casa.

O último boletim médico divulgado, aponta que o estado de saúde de Mingau é estável e que ele passará por cirurgia. O baixista está completando 56 anos neste domingo (3).

Redação AM POST