Conflito entre Isabelly Aurora e Huma Kimak por bazar vira caso policial

Notícias Caiu na Rede – A disputa entre influenciadoras digitais de Manaus ganhou novos contornos nesta terça-feira (29). Isabelly Aurora compareceu ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento no inquérito que investiga acusações de plágio envolvendo seu bazar.

A polêmica começou após a também influenciadora Huma Kimak acusá-la de copiar o conceito e a identidade visual do “Bazar das Manas”, evento organizado por Huma. A situação se agravou depois do cancelamento repentino do bazar de Isabelly, que seria realizado no Manaus Plaza Shopping.

PUBLICIDADE

Segundo fontes ligadas à organização, a divulgação de uma nota de repúdio, assinada por representantes do “Bazar das Manas” e enviada a um grupo de lojistas com mais de 120 participantes, teria contribuído para o cancelamento. A nota recomendava cautela na escolha de parcerias e sugeria que a presença de Isabelly poderia prejudicar a imagem das marcas participantes.

Em depoimento, Isabelly negou as acusações de plágio e afirmou que seu evento seria realizado uma semana antes do bazar de Huma. Ela também responsabilizou a nota de repúdio pelo afastamento dos lojistas e pela inviabilização de seu projeto.

Nos bastidores, circula a informação de que Huma teria articulado a rejeição ao evento concorrente, alegando que Isabelly não seria uma imagem adequada para marcas, especialmente em razão de passagens policiais da influenciadora.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Amazonas continua investigando o caso, que expõe rivalidades e disputas comerciais no cenário digital da capital. Nenhuma das partes se pronunciou oficialmente até o momento.