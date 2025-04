Crise nos bastidores de Vale Tudo: atores assumem direção e clima pesa nas gravações

Notícias Caiu na Rede – A novela Vale Tudo, atual produção das 21h da TV Globo, tem enfrentado tensões longe das câmeras. De acordo com o colunista Gabriel Perline, do Splash, a instabilidade nos bastidores vai além do desentendimento entre Bella Campos e Cauã Reymond, já amplamente noticiado.

Fontes próximas à produção revelam que a falta de um comando firme por parte da direção tem gerado um ambiente desorganizado. Embora Paulo Silvestrini seja o diretor-geral da trama, a sua equipe de apoio, formada por seis profissionais, estaria com dificuldades para manter o controle sobre o set.

Veteranos do elenco, como Julio Andrade, estariam tomando decisões que normalmente caberiam à direção. O ator, que interpreta Rubinho, teria interrompido diversas gravações para revisar cenas e sugerir mudanças. Cauã Reymond, que vive o protagonista César, também estaria entre os que mais interferem nas escolhas da direção. Carolina Dieckmann e João Vicente de Castro protagonizaram, segundo relatos, uma gravação caótica onde a direção quase não teve espaço para opinar.

Diante da situação, Silvestrini precisou reassumir pessoalmente cenas importantes, buscando retomar o controle criativo da novela.

Em nota enviada ao Splash, a TV Globo negou os conflitos, reforçando o prestígio do diretor: “Paulo Silvestrini lidera uma equipe experiente. Está na emissora há mais de 30 anos e é respeitado por atores e equipe técnica.”