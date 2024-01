Dado quebra o silêncio sobre agressões no passado após declaração de Wanessa Camargo no BBB24

Neste sábado (27/1), Dado Dolabella utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo após declaração de Wanessa Camargo, sua namorada, no BBB24. O ex-ator ressaltou a capacidade de mudança das pessoas ao longo do tempo. “Somos frutos dos nossos erros e acertos”, afirmou. O artista foi denunciado por agressões a mulheres no passado, sendo Luana Piovani e Viviane Sarahyba algumas das vítimas.

Dado Dolabella, hoje com 40 anos, enfrentou denúncias de agressões contra Luana Piovani em 2008 e Viviane Sarahyba em 2010. Em 2014, foi condenado a 2 meses e 15 dias de prisão por violência doméstica, sendo a pena substituída por medidas restritivas. Em 2018, passou dois meses preso por não pagamento de pensão alimentícia.

O ator se pronunciou sobre as mudanças em sua vida e trajetória, destacando que as experiências, mesmo as adversas, são oportunidades para reflexão. Durante seu período de prisão, propagou o veganismo e palestrava sobre o tema com outros detentos.

A relação de Dado Dolabella com Wanessa Camargo, sua namorada atual, tem sido alvo de atenção e discussões, especialmente após a participação dela no BBB24.

Redação AM POST