Dalai Lama já tentou tocar as partes íntimas de Lady Gaga

Após o Dalai Lama causar indignação ao pedir um garoto para chupar sua língua, internautas relembraram que essa não é a primeira vez que o líder religioso do Tibet se envolve em uma polêmica do tipo. Esta semana, usuários do Twitter repostaram um vídeo em que ele aparece tentando tocar as partes íntimas da cantora Lady Gaga.

O caso ocorreu em 2016, nos Estados Unidos, durante uma conferência em Indianápolis. Na ocasião, Tenzin Gyatso, de 87 anos, e a cantora de 37 respondiam perguntas no evento.

Em um determinado momento, o Dalai Lama tocou o joelho da celebridade como um gesto de brincadeira, fazendo-a sorrir. Na sequência, ele surpreende ao dirigir a mão até a região pélvica da artista. Como reação, Lady Gaga segura a mão dele com uma expressão constrangida.

Confira:

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023