Dalai Lama pede desculpas após beijar na boca de menino

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 10, o monge budista Dalai Lama, líder do Tibet, pediu desculpas por ter pedido para um menino indiano “chupar sua língua”. O comunicado oficial foi publicado em seu perfil oficial no Twitter.

“Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado. Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente”, informou o documento.

O caso polêmico aconteceu no dia 28 de fevereiro, quando imagens do líder forçando um beijo com um menino indiano viralizaram.

O monge tibetano e youtuber brasileiro mais conhecido como Amigo Monge se pronunciou afirmando que esta prática não condiz com a religião. Ele acrescentou que o que Dalai Lama fez se trata de um crime.

“Indefensável e acho de uma safadeza pedir desculpa em terceira pessoa ‘o Dalai Lama está arrependido’. Ali se configurou um crime completo e tem centenas de comentários tentando legitimar essas nojeiras”, disse o youtuber.