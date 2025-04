Davi Brito compartilha resultado da lipoaspiração: “Agora o pai tá lipado”

Notícias Caiu na Rede – Davi Brito usou suas redes sociais neste domingo (27) para mostrar o antes e depois de seu corpo, após passar por uma lipoaspiração realizada no sábado (26). O baiano compartilhou sua experiência com os seguidores, anunciando que ficou “lipado” e visivelmente satisfeito com o resultado.

Em sua postagem, Davi escreveu: “Fala, pessoal! Agora o pai tá lipado! E, claro, escolhi o melhor: @drlucasguimaraes foi o responsável pela minha cirurgia, e o resultado ficou simplesmente surpreendente! Sério, vocês não vão acreditar na transformação. Tudo foi feito com muita segurança, tecnologia de ponta e a experiência de um dos melhores na área.”

A cirurgia foi anunciada pela equipe de Davi Brito, que emitiu um comunicado no sábado (26), informando que o artista havia sido submetido ao procedimento e que aguardavam a liberação dos boletins médicos para atualizações sobre sua recuperação. O comunicado dizia: “Oi, gente! Temos um recado sério sobre o nosso Davizinho. Ele foi submetido a uma cirurgia e, no momento, estamos aguardando a liberação dos próximos boletins médicos para dar a notícia. Agradecemos imensamente o apoio de todos neste momento.”

Com a cirurgia concluída com sucesso, Davi mostrou que o procedimento não só trouxe resultados estéticos positivos, mas também reforçou sua confiança na escolha do médico responsável. A transformação foi compartilhada com entusiasmo, evidenciando o quanto ele estava satisfeito com o trabalho realizado.

