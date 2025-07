Davi Brito fala sobre distanciamento de Isabelle Nogueira e outros ex-BBBs

Notícias Caiu na Rede – Durante uma entrevista concedida a Lucas Selfie, Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, deixou claro que os laços criados dentro da casa mais vigiada do país já não fazem mais parte da sua rotina fora do programa. O baiano surpreendeu ao dizer que mantém contato apenas com dois ex-colegas de confinamento: Lucas Buda e MC Binn — justamente os dois com quem protagonizou momentos tensos no reality.

Davi não mencionou nenhum dos colegas com quem criou laços afetivos durante o programa, como Isabelle Nogueira, Matteus Amaral, Alane e Beatriz Reis, conhecida como “Bia do Brás”. A ausência de menções aos antigos aliados levantou especulações sobre um possível afastamento entre eles.

Ao ser questionado sobre Isabelle, com quem viveu uma forte amizade no programa, Davi revelou que foi convidado por ela para conhecer o Festival de Parintins, no Amazonas, mas que o contato esfriou logo depois. Ele afirmou que a promessa de Isabelle de visitar Salvador nunca se concretizou. “Ela falou que iria pra lá, mas não foi. Entendo que ela estava em um relacionamento. Dentro da casa fomos amigos, mas aqui fora cada um seguiu sua vida”, explicou.

Sobre Matteus Amaral, atual ex-noivo de Isabelle, Davi disse que chegaram a se cruzar em alguns eventos, mas o contato próximo não existiu. A fala de Davi evidencia que a relação entre os ex-brothers realmente mudou após o fim do programa.