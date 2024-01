Deborah Secco abre o jogo sobre relacionamento aberto com o marido ‘eu não vou ser corna’

A atriz Deborah Secco não tem medo de falar sobre relacionamentos de forma franca e aberta. Durante uma entrevista ao podcast DiazOn, apresentado por Carla Diaz, a estrela revelou detalhes sobre o casamento aberto que vive há nove anos com o ator Hugo Moura.

“A gente tem que ser honesto e aceitar que vivemos em uma sociedade complexa, onde pessoas interessantes surgem a todo momento. Eu posso encontrar alguém interessante, mas quando chego em casa, converso sobre isso com o Hugo”, declarou Deborah durante a entrevista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A artista enfatizou que a transparência é a base do relacionamento e que não há espaço para mentiras. “Eu não quero me sentir traída ou enganada. Sou casada com o homem que mais amo, meu melhor amigo e pai da minha filha. Não posso mentir para ele”, ressaltou.

Apesar de optarem por um casamento aberto, Deborah compartilhou que eles têm conversas frequentes sobre a dinâmica da relação. “Em momentos de fragilidade, pode ser melhor fechar a relação para evitar problemas. Mas quando estamos fortes, podemos nos divertir e encarar o sexo casual sem interferir no que sentimos um pelo outro”, explicou.