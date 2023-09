Deolane Bezerra se pronuncia após inquérito contra influenciadora ser arquivado: “Sei do meu caráter”

Deolane Bezerra, de 35 anos, se pronunciou nesta terça-feira (12), após o inquérito que investigava a influenciadora por um suposto “crime contra a economia popular” ser arquivado pela Justiça. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

O arquivamento já era aguardado pelos envolvidos. A investigação foi concluída em 2022 e o próprio Ministério Público de São Paulo havia pedido que o processo fosse arquivado

Após saber das boas notícias, Deolane Bezerra falou sobre o assunto com exclusividade ao colunista Leo Dias. “Eu nunca me preocupei com nada, sei do meu caráter e sei tudo que eu faço. Essa decisão só serviu para provar para aqueles que tanto nos apontaram os dedo. Só quem me julga é Deus!“, comemorou a viúva de MC Kevin.

Redação AM POST