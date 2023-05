Deputado Nikolas Ferreira se casa com a modelo Lívia Bergamim em cerimônia ao ar livre

Redação AM POST*

O deputado federal Nikolas Ferreira, de 26 anos, se casou com a modelo Lívia Bergamim Orletti nesse domingo (30/4), em uma cerimônia religiosa, ao ar livre, na Fazenda Pedra Azul, em Domingos Martins, interior do Espírito Santo, que foi conduzida pelo pai do noivo, o pastor Edésio de Oliveira, da igreja Graça & Paz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parlamentar compartilhou fotos do casamento no Instagram, com a legenda: “O primeiro dia do resto da minha vida. Enfim, casados! Te amo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A celebração contou com a presença de 350 convidados, entre familiares e amigos do casal. Entre os presentes estavam o deputado estadual pelo Rio de Janeiro Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.

Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi à cerimônia acompanhada da filha mais velha, Letícia Firmo, e publicou imagens do casal e da celebração. Michelle ainda postou foto ao lado da noiva, a modelo Lívia Bergamim Orletti, e do casal numa apresentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Michelle, outros parlamentares bolsonaristas publicaram registros na festa, como o senador Magno Malta (PL-ES) e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).

Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado da eleição de 2022, com 1,5 milhão de votos.