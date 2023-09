Desabafo, choro e mudança em ‘Chico’: veja como foi 1º show de Luísa Sonza após expor traição

Luísa Sonza, a cantora gaúcha de sucesso, realizou seu primeiro show após o término do relacionamento com Chico Moedas. A apresentação, parte da turnê “Escândalo Íntimo”, ocorreu em Porto Alegre, marcando também o primeiro mês de lançamento do álbum de Luísa, que quebrou recordes de streaming no Spotify Brasil.

A expectativa para o show era enorme, com os fãs aguardando ansiosamente para ver como Luísa lidaria com a situação. A cantora chegou cedo na capital gaúcha, mas não concedeu entrevistas pessoalmente. No entanto, a energia do público antes do show deixava claro seu apoio, com gritos de incentivo e mensagens diretas a Chico Moedas.

Luísa iniciou o show com um sorriso, cantando músicas de seu álbum “Doce 22”, incluindo “Carnificina” e “MULHER DO ANO”. No entanto, o momento mais aguardado da noite era a interpretação de “Chico”, uma bossa nova que leva o nome do ex-parceiro de Luísa.

Antes de cantar a música, Luísa fez um emocionante desabafo, enfatizando que ninguém pode tirar dela o amor que sentia por essa canção. Ela pediu ao público que cantasse o refrão de “Chico” com a letra de Chico Buarque, mostrando que a música pertence à arte e não a um relacionamento específico.

Ao final da apresentação, Luísa encerrou com “Melhor Sozinha”, mencionando Marília Mendonça e transmitindo a mensagem de independência e força.