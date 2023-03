Discurso do deputado Nikolas Ferreira sobre mulheres trans gera discussão entre influenciadores de Manaus; confira

Redação AM POST*

Influenciadores digitais de Manaus entraram em discussão após páginas de fofoca locais repercutiram discurso do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre trans nessa quarta-feira (8). Na tribuna da Câmara, o deputado vestiu uma peruca amarela e disse que “se sentia uma mulher” no Dia Internacional da Mulher e que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.

Na web o assunto dividiu opiniões. Os influenciadores Thay Abreu, Falcãozinho, e o cantor Daniel Ribeiro concordaram com a fala do parlamentar e deixaram comentário de aprovação em seu perfil no Instagram.

Já a influencer Luana Pantoja, que é trans, disse que se sentiu ofendida com a fala do parlamentar. “Deputado Nikolas, cuidado, esses que mais falam são os que mais soltam. Cuidado a boca fala e o rabo paga. Hoje somos nós quem sabe amanhã não seja o teu filho”, disparou.

A cabelereira, Evelyn Castro, que também trans, rebateu a dentista Bruna Muniz que fez um questionamento sobre o discurso. “Qual foi a frase transfóbica dele? Pergunta com intuito informativo mesmo”, escreveu Muniz.

“Amiga eu não sou de responder é nem me meter em muitas das vezes que temos esse tipo de situação, no seu caso quando é com outras pessoas você não vê maldade nenhuma, quando um homem imita, põe uma peruca e diz que já se sente mulher não é bem assim, temos uma história não de uma hora para outra que isso acontece (quando alguém fala do autismo do seu filho você fica uma leoa, hoje aqui falo pergunto a você seu filho pediu a Deus pra ser autista?). Se ponha no lugar de terceiros que no qual hoje somos nós que estamos sofrendo ataques, mas você teve essa experiência onde eu mesma tive sentimentos pela sua dor!”, respondeu Evelyn.

A influencer e ex-candidata a deputada estdua, Caila Carim, também se manifestou contra o deputado e o chamou de ‘babaca’.

Até mesmo as deputadas estaduais, Mayra Dias e Joana Darc, entraram na discussão contra Nikolas Ferreira.

“E inaceitável que nos dias de hoje ainda tenhamos que ver um espaço criado para darmos voz à sociedade, sendo usado como palco para episódios lamentáveis e exibicionistas. Repudio os ataques desrespeitosos, transfóbicos e cruéis na tribuna da Câmara Federal”, declarou a primeira-dama de Parintins.

“E é inadmissível que comentários transfóbicos venham de tribunas parlamentares. Nós, políticos, devemos ser exemplos contra todo e qualquer preconceito. No dia da mulher, ataques às mulheres trans não será tolerados, NUNCA! O que o deputado Nikolas Ferreira fez hoje, na Câmara dos Deputados é uma ofensa para todas as mulheres.

No parlamento estadual do Amazonas, deixei meu primeiro mandato à disposição da causa LGBTQIAP+. Neste segundo,

continuo caminhando com a comunidade”, disparou Joana.

O discurso

Vestindo uma peruca amarela, Nikolas Ferreira discursou na tribuna e afirmou que as mulheres têm perdido espaço, citando esporte e concursos de beleza, para “homens que se sentem mulheres”.

“Hoje, Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, porque não estava no meu local de fala. Eu solucionei o problema aqui [neste momento, o deputado coloca a peruca]. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nikole”, disse. “As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é realidade”, afirmou.

Depois, o deputado Nikolas Ferreira retirou a peruca e disse que “as mulheres não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. […] Mulheres retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas”.