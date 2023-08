Dono do Baratão da Carne é acusado de ter dívida milionária com a Receita Federal

O dono do Portal do Zacarias, Sebastião Lucivaldo Moraes Carril, fez acusações graves contra o empresário Edilson Rufino, dono da rede de supermercados Baratão da Carne, em vídeo divulgado nesta terça-feira (22) nas redes sociais.

De acordo com Sebastião, o empresário tem uma dívida de R$90 milhões com a Receita Federal e teve as contas bancárias bloqueadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Edilson Rufino deve R$90 milhões para a Receita Federal, que dizer, para o povo do Amazonas. É dinheiro que é investido em infraestrutura, em obras para o bem estar da população. Ele deve Edilson Rufino, teve as contas bloqueadas. Ele não aceita cartão de crédito, tinha um cartão do Baratão da Carne lá que eles expediam não está mais valendo nada. Ele está agora com outra empresa”, disse.

Sebastião falou sobre uma mega festa de aniversário que Rufino fez em novembro do ano passado em uma casa de eventos na avenida do Turismo, que contou com as apresentações dos cantores Wesley Safadão e Zé Felipe.

Dono do Baratão da Carne dá festa milionária com show de Safadão pic.twitter.com/8SXCHzSkxH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Babilônia (@babiloniaam) November 19, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Detalhes da festa luxuosa foram divulgadas nas redes sociais. Antes do evento, Wesley Safadão chegou a mandar um recado para o empresário nas redes sociais.

Dono do Baratão da Carne dá festa milionária com show de Safadão pic.twitter.com/cDifiFPXBQ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Babilônia (@babiloniaam) November 19, 2022

“Ele gastou ai nessa festa de novembro do ano passado para comemorar os 50 anos dele R$1 milhão. Trouxe Wesley Safadão gastou aí com ele R$1 milhão e não paga a receita federal, está todo enrolado e posando de bacana. […] O povo do Amazonas que pagou a festa milionária de aniversário do Edilson Rufino”, disparou.

'A BRONCA DO ZACA': DONO DO 'BARATÃO DA CARNE' PAGOU FESTA MILIONÁRIA DOS 50 ANOS DELE COM DINHEIRO DO POVO. VEJA COMENTÁRIO DO ZACA Posted by Notícias do Portal do Zacarias on Tuesday, August 22, 2023

A reportagem do Portal AM POST procurou a assessoria do Baratão da Carne e pediu um posicionamento sobre o caso mas a empresa disse que não vai se manifestar.