Dudu Camargo é demitido do SBT após fazer cocô no chão de camarim e se limpar com toalha, diz site

O apresentador, Dudu Camargo, do programa ‘Primeiro Impacto’, foi demitido do SBT, em São Paulo, nesta quarta-feira (07). O comportamento do apresentador já vinha chamando a atenção negativamente.

De acordo com o site da revista Quem, a demissão aconteceu após o apresentador fazer coco no camarim, limpar-se com uma toalha e guardá-la atrás de um micro-ondas. Ele não teria conseguido chegar a tempo no banheiro e, por isso, teria defecado no chão do camarim.

O jovem era um dos rostos do noticiário que abre as manhãs da emissora e estava afastado da telinha desde a segunda quinzena de Abril.

O SBT confirmou a demissão do apresentador da emissora mas afirma que não serão expostos os motivos da decisão pela empresa.