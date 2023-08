Dudu Camargo se pronuncia após ser acusado de defecar em garoto de programa durante sexo

O apresentador Dudu Camargo, que recentemente foi desligado do SBT, se pronunciou após o garoto de programa Arthur Mondelo falar em uma live em uma rede social que os dois tiveram relações sexuais e que o jovem teria tido uma diarreia na hora da transa e defecado nele.

“Nunca tive nenhum tipo de contato pessoal, amoroso, sexual ou virtual com esse suposto garoto de programa. Não conheço pessoalmente, nem troquei mensagens com ele. Me chama atenção alguém, sem nenhuma prova, gerar tanta fake news. Devemos combater e não propagar esse tipo de notícia falsa”, disse ele a IstoÉ.

O garoto de programa Arthur Mondelo foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais após revelar ter vivido uma experiência escatológica com um ex-apresentador do SBT. Segundo o rapaz, ele foi contratado para realizar uma massagem erótica, que terminou com sexo anal. O famoso, contudo, teria tido um problema e sujado o massoterapeuta com fezes.

“O apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim. Aliás, 50% dos clientes fazem isso. Você vai cutucar lá atrás e acha que vai sair o que, meu amor? Ouro? Sorvete? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Coitadinho”, contou.

Assista:

Arthur Mondelo, o garoto de programa que sofreu "acidente" na cama com o comunicador que foi demitido de sua emissora, se pronunciou sobre o ocorrido: "Um garoto novinho, jornalista, era colírio dos olhos do Silvio Santos. Não foi uma diarreia, ele apenas me sujou."