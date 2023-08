Em meio a polêmica, imagem de Larissa Manoela em ônibus viraliza e confunde fãs

Já imaginou entrar em um ônibus municipal de uma linha qualquer e se deparar com a atriz Larissa Manoela sentada em uma das cadeiras? Uma imagem com esta cena está circulando na internet e viralizou, confundindo os fãs.

Para quem não entendeu a cena inusitada, trata-se de uma imagem do filme “Tá escrito”, com direção de Matheus Souza, que inicialmente compartilhou a foto da atriz a bordo do veículo. O longa tem estreia prevista em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meio a polêmica em relação ao desentendimento com os pais, páginas de redes sociais passaram a repostar a imagem, gerando memes e comentários do tipo “Gente da gente”, “A coitada perdeu tudo mesmo” e “Voltando pra casa depois do trabalho”.

Para alívio dos fãs, que podem ficar tranquilizados com a atual situação financeira da atriz, a imagem foi repostada pela própria artista nos stories da rede social Instagram, onde Larissa soma quase 52 milhões de seguidores.

Redação AM POST