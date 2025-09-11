Encontro de milhões: Joelma se surpreende ao conhecer Patixa Teló e momento viraliza na web

Notícias Caiu na Rede! – A celebridade amazonense Patixa Teló, conhecida nacionalmente por sua simpatia e autenticidade, viveu um momento especial nesta quinta-feira (11), ao se encontrar com a cantora Joelma, em Belém do Pará. O encontro inesperado rendeu cenas de carinho e bom humor, que rapidamente viralizaram nas redes sociais.

No vídeo que circula pela internet, Joelma surge visivelmente surpresa e feliz ao ver Patixa, e a chama de “minha prima” em tom de brincadeira. A amazonense, que tem Síndrome de Down, não escondeu a alegria: “Eu te adoro”, declarou.

A interação seguiu em clima descontraído. Patixa, empolgada, disse que espera rever Joelma em breve em um evento no Rancho do Maia, reality show virtual que acontece no Instagram do influenciador digital Carlinhos Maia em sua fazenda localizada em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

“Mas me aguarde que na próxima ela vai para o Rancho do Maia”, afirmou Patixa. A cantora, animada, respondeu que já esteve no local em duas ocasiões, mas ouviu de volta da amazonense: “Vai de novo porque eu tenho moral lá”.

O registro do encontro rapidamente se espalhou entre fãs e internautas, que destacaram a leveza e a alegria da cena. Comentários como “Encontro de milhões” e “Patixa, Rainha do Amazonas” dominaram as postagens.

Conhecida pelo carisma e pelo jeito espontâneo, Patixa Teló já acumula milhares de seguidores nas redes sociais e se consolidou como uma das personalidades mais queridas do Amazonas. O encontro com Joelma reforça a conexão da influenciadora com o público e mostra como sua presença continua conquistando admiradores em diferentes estados do país.