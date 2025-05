Entenda o barraco que viralizou na web envolvendo a influencer Antonela Braga e Duda Guerra, que é nora de Angélica e Luciano Huck

Notícias Caiu na Rede! – Uma treta entre influenciadoras digitais movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (7), após Duda Guerra, namorada de Benício Huck — filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck — se envolver em um bate-boca virtual com a tiktoker Antonela Braga. O motivo? Um pedido de amizade em uma conta privada de Benício no Instagram, conhecida como “dix”.

O episódio aconteceu durante uma viagem a Gramado (RS), onde um grupo de influencers se reuniu para produzir material e aproveitar o turismo local. Segundo relatos, tudo começou com um ataque de ciúmes de Duda Guerra ao descobrir que Antonela teria solicitado seguir o “dix” de Benício Huck — uma conta mais íntima, voltada apenas para amigos próximos.

Em vídeo publicado nas redes, Antonela relatou o desconforto causado pela abordagem de Duda. “Ela chegou em mim na frente de todo mundo e perguntou por que eu estava seguindo o namorado dela. Fiquei sem entender. Até me ligaram depois querendo saber o que tinha acontecido. Foi super grosseira”, desabafou a tiktoker, visivelmente abalada.

lamento estou fechada com essa diva aqui! ela falando com clareza e detalhes a situação sem suposições e ainda dando nome aos bois ANTONELA BRAGA ESSA É MULHER

O desentendimento, que já gerava burburinho entre os presentes, explodiu após a publicação dos vídeos. A situação rapidamente viralizou, rendendo milhares de comentários e dividindo opiniões entre seguidores das duas influenciadoras.

Antonela negou ter interesse em Benício. “Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação, e é nítido, para se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento para ela”, disse.

Duda Guerra também usou suas redes para se defender. Segundo ela, a abordagem foi motivada pela natureza privada da conta “dix”, usada exclusivamente para compartilhar conteúdos íntimos com um círculo de confiança. “Ele é reservado. O perfil já é fechado, o dix então… é algo só para melhores amigos. Eles [Benício e Antonela] nem se conhecem, nunca se viram, não têm convivência”, explicou.

Duda Guerra, nora de Luciano Huck e Angelica, se pronuncia sobre influenciadora Antonella Braga ter pedido para seguir o instagram dix (apenas para melhores amigos) de seu namorado, Benicio Huck

Ainda em seu pronunciamento, Duda alegou que foi alertada por outras pessoas sobre um suposto histórico de Antonela de se aproximar de interesses românticos de amigas. “Já tinham me falado sobre esse comportamento dela, então, sim, fiquei incomodada”, declarou a jovem, insinuando que sua reação foi baseada em experiências anteriores envolvendo a tiktoker.

Nas redes, internautas reagiram com memes, comentários sarcásticos e análises sobre o relacionamento dos envolvidos. Alguns apoiaram Duda, defendendo seu direito de proteger o espaço pessoal do namorado. Outros criticaram a forma como ela abordou Antonela, considerando a atitude “exagerada” e “desnecessária”.

Angélica se manifesta

Angélica se manifestou nesta quarta-feira (7) sobre a briga entre sua nora, Duda Guerra, e a influenciadora Antonela Braga, que viralizou no TikTok. Ela classificou como “doloroso” assistir à exposição do filho Benício Huck no episódio. Em meio à repercussão, internautas notaram que o perfil de Angélica curtiu um comentário chamando Duda de “barraqueira”.

Apesar disso, Angélica defendeu a privacidade dos filhos: “Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas. Nosso papel é dar suporte emocional”. A declaração reacendeu o debate sobre exposição de jovens ligados a figuras públicas.

“Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso.”