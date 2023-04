Equipe de Bruna Griphao afirma que sister sofre de compulsão alimentar

Redação AM POST

Bruna Griphao, que vira e mexe aparece reclamando dos figurinos das produções do BBB23 e nunca está satisfeita com seu corpo, vem lidando com um transtorno alimentar durante a estadia no programa. A equipe da atriz afirmou, em comunicado oficial nas redes sociais, que a moça sofre de compulsão alimentar, onde a pessoa come em grandes quantidades, num curto espaço de tempo, mesmo que esteja sem fome.

“A compulsão alimentar, na maioria das vezes, pode estar atrelada ao excesso de cuidado com a forma física e às dietas muito restritivas para se alcançar o tão sonhado tanquinho e corpo sarado. É muito comum, na nossa realidade, ver meninas e meninos que se cuidam muito, que praticam atividade física e fazem dieta, desenvolverem em algum momento um transtorno alimentar”, começaram explicando na nota. A global cuida bastante do corpo e é possível ver seus cuidados, já que ela compartilha sua rotina de treinos e alimentação na internet.

A artista já comentou durante o confinamento sobre a sua condição, além de protagonizar alguns episódios do transtorno. “Eu estou comendo que nem uma louca, não consigo parar”, expôs. Ela ainda mostrou que está insegura com seu físico, por conta da alimentação: “eu não quero tomar banho, não quero colocar biquíni. Eu não quero ficar de biquíni. Nada cabe em mim”.

“No caso da Bruna, por estar em constante estresse psicológico e ansiedade, a compulsão alimentar veio à tona, e isso, possivelmente, pode ter causa relacionada a dietas muito restritivas. Infelizmente, esse é um assunto que ainda é pouco abordado e, por isso, as pessoas podem não considerar a real seriedade do problema”, continuou o recado, que foi assinado pela nutricionista Dani Borges.

A especialista ainda completou sobre o que Griphao vem enfrentando no BBB23. “Geralmente, o transtorno acaba sendo ocasionado através de algum gatilho emocional”, concluiu.

