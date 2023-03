Equipe de MC Pipokinha emite nota de desculpas após cancelamento de shows

Redação AM POST

A equipe jurídica da MC Pipokinha, usou as redes sociais neste sábado, 11, para emitir um pronunciamento em relação ao cancelamento de uma série de shows após falas polêmicas da funkeira sobre salários dos professores.

O comunicado diz que MC Pipokinha foi “tomada por emoção” ao ler um comentário deixado em uma caixa de perguntas no Instagram, onde uma fã contava que discutiu com a professora por conta da funkeira.

Como resposta, a cantora disse que a fã não deveria brigar com a professora, já que ela teria o poder de “prejudicar” a aluna com mais trabalhos. Depois, MC Pipokinha debocha do trabalho e do salário dos professores, dizendo que ganhava até R$ 70 mil com seu show, enquanto os profissionais da educação recebiam muito menos.

A equipe jurídica da cantora afirma que ela “infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de empoderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher, se expressou de maneira dúbia, dando assim, chance para interpretações pejorativas e que foram distorcidas de sua real intenção”.

O comunicado vem depois de uma série de cancelamentos de apresentações que MC Pipokinha faria em diversos estados. Contratantes cancelaram shows no Espírito Santo, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.