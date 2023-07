Esposa do cantor Frank Aguiar é internada na UTI com doença rara que queima a pele

A esposa do cantor Frank Aguiar, conhecida como Caroline Aguiar, de 31 anos, foi internada, nesta segunda-feira (3), na UTI por dez dias devido a uma síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara que queima a pele.

A mulher fez aniversário hoje e relatou o desespero que passou durante a internação. “Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grava que queima o corpo”, disse ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu achei que eu ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade”, complementou, contando que foi acompanhada pelo marido, de quem havia se separado em maio durante a internação. “(…) Quero agradecer ao meu marido, que apensar de tudo, nunca saiu do meu lado, e somos um casal igual a todos, temos altos e baixos”, desabafou.

“Detalhe minha boca estava toda ferida. Perdi 7 quilos e lembro que ela ficou uma hora para introduzir a alimentação líquida. Eu não conseguia fazer coisas simples como andar, comer doía muito, xixi nem se fala, mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês”, afirmou Caroline após compartilhar fotos durante a crise e contar que emagreceu 7 kg durante a internação.

Redação AM POST