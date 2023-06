‘Eu a perdoo’, diz Daniel Alves durante primeira entrevista após acusação de estupro

Nessa quarta-feira, 21, o ex-jogador de futebol Daniel Alves, de 40 anos, concedeu sua primeira entrevista ao jornal “La Vanguardia” desde a acusação de assédio sexual contra uma jovem de 23 anos, em Barcelona. O atleta pediu desculpas a esposa, Joana Sanz, e disse que perdoa a vítima.

“Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela (vítima) fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida”, desabafou Daniel.

“Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer”, afirmou ele ao falar sua breve versão do que ocorreu em dezembro de 2022.

“Resolvi dar esta entrevista, a minha primeira desde que estou aqui, para que as pessoas saibam o que penso. Que conheçam a história pelo que vivi naquela manhã naquele banheiro. Até agora, uma história muito assustadora de medo e terror foi contada, que não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com o que eu fiz. Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro só ela e eu sabemos”, finalizou.

Redação AM POST