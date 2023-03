Evangélica se desvia da igreja, abre OnlyFans e fatura R$ 40 mil por mês

Redação AM POST

Criadora de conteúdo para o OnlyFans, Lina Nakamura, de 23 anos, trocou as roupas longas e comportadas que usava para frequentar os cultos evangélicos no passado por figurinos mais ousados e reveladores.

A modelo se divorciou do marido, que não a deixava trabalhar e nem estudar, e deixou sua sexualidade aflorar para faturar com nudes e outros conteúdos exclusivos.

“A igreja me prendia, não me deixava ser quem realmente eu queria. Não era autêntica, só fazia o que a igreja mandava. Além disso, eu era pressionada a me casar com alguém da igreja. E assim aconteceu. Mas era uma relação abusiva. Não podia trabalhar, ter amigos e sair de casa. Foi então que dei um grito de liberdade, me joguei na plataforma e passei a buscar minha essência”, explicou.

De origem humilde e religiosa, Lina contou que entrou para o OnlyFans por necessidade financeira. A família, que era contra o divórcio, não apoiou a decisão na época. Após um “período de recuperação”, ela passou a faturar e hoje está no top Brasil da plataforma faturando uma média de R$ 40 mil por mês.

“O sexo era um tabu na minha vida, hoje não. Me descobri exibicionista, mas entrei por necessidade de grana. Não me arrependo, faço o que gosto, me sinto realizada e hoje tenho o apoio de amigos e até da família. Acho que a entrada de famosas nas plataformas normalizou essa coisa da intimidade exposta. O lado santinha ficou para trás, estou aproveitando essa fase”, brincou.