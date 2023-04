Evaristo Costa debocha de rap de Zé Felipe contra ele e posta rappers de verdade no Instagram

Redação AM POST*

Nesta quarta-feira (5), Evaristo Costa postou algumas músicas de rappers internacionais, após Zé Felipe lançar um rap em resposta ao jornalista. A polêmica se iniciou quando o apresentador fez um comentário em relação a maternidade da influencer Virgínia Fonseca, levantando questionamentos sobre o seu papel de mãe. Mais cedo, ele havia pedido desculpas por ter afirmado que “mãe é quem cria” em vídeo em que a filha do casal prefere a babá do que a mãe. “Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica”, disse.

Após o rap divulgado pelo cantor, Evaristo fez postagem nos Stories do Instagram, com trechos de canções de grandes nomes do segmento como Eminem, Megan The Stallion e Jay-Z.

Na canção de Zé Felipe, o cantor defendeu a esposa e as filhas. “Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer, respeita uma mãe, a minha mulher. Atrás da tela tu não sabe, irmão, que o comentário escroto parte um coração. Tu tem 46 e 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção”, diz a letra.

“Então se liga, falou que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias. E pega a visão, seu comentário não foi de um jornalista, mas de um c#zão. Se você prega e não faz, não venha postar pomba branca da paz”, continuou.

“Poderia estar aqui falando de coisas boas, amanhã é aniversário da minha patroa, ela é dona da Wipink, mulher forte, guerreira, base na minha vida, minha base perfeita”, declarou o marido de Virgínia.

Ouça:

