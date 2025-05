Ex-assessor do Boi Garantido se pronuncia nega agressão e diz que esposa era “agressiva e fragilizada”

Notícias Caiu na Rede – O ex-assessor de comunicação do Movimento Amigos do Garantido (MAG), Marcos Sérgio, que foi acusado de violência doméstica pela ex-esposa, a enfermeira obstétrica Isabela Persilva, se pronunciou publicamente nesta semana sobre as denúncias. Em nota, ele afirmou que viveu um relacionamento “tóxico” com uma pessoa “agressiva e muito fragilizada mentalmente”.

A declaração foi feita após Isabela relatar em suas redes sociais que teria sofrido agressões físicas e psicológicas ao longo de quase dois anos de convivência com Marcos. Segundo a enfermeira, o relacionamento foi marcado por episódios de violência, destruição de objetos e danos emocionais profundos.

Ao rebater as acusações, Marcos não negou diretamente os episódios citados por Isabela, mas apresentou sua versão dos fatos, alegando que também sofreu com o relacionamento e apontando comportamentos instáveis da ex-companheira. Ele não informou se tomará medidas legais em relação à exposição pública do caso.

A denúncia de Isabela ganhou repercussão nas redes sociais e foi amplamente comentada.

Até o momento, não há confirmação se foi registrado boletim de ocorrência ou se há processo judicial em andamento.