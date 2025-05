Ex-bbb Matteus curte comentário sobre reconciliação com Isabelle Nogueira e agita web

Notícia Caiu na Rede – Um simples “curtir” de Matteus Amaral em uma publicação no Instagram movimentou os fãs do casal “Mabelle”, formado por ele e Isabelle Nogueira no BBB 24. O ex-BBB curtiu o comentário de uma seguidora que dizia torcer pela volta do casal, o que foi o suficiente para reacender as esperanças dos admiradores da dupla.

A interação rapidamente viralizou entre os fãs, com muitos comemorando o gesto como um possível sinal de reconciliação. No entanto, outros internautas ponderaram que o like pode ter sido apenas um engano ou um gesto sem maiores intenções.

Atualmente, Matteus está em um relacionamento com a estudante Anna Julia Ferreira, o que intensificou ainda mais os debates nas redes. O nome dele ficou entre os assuntos mais comentados, dividindo opiniões entre os que torcem por Isabelle e os que defendem a nova relação do ex-brother.

Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou oficialmente sobre o assunto.