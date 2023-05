Fã de RBD tem ingresso de show queimado por ex como vingança

Ingrid Santos é fã do RBD desde criança e ficou acampada na fila para conseguir um ingresso para o show. Porém, o ex-marido dela furtou e queimou o tíquete como uma forma de vingança por não aceitar o fim do casamento. Agora, a jovem tenta conseguir um novo ingresso para assistir à apresentação da banda mexicana, que vem ao Brasil em novembro.

Em entrevista ao Balanço Geral Manhã, Ingrid contou que já estava separada do marido quando comprou o ingresso para o show e que foi uma das primeiras pessoas a garantir a entrada para a apresentação, pois ficou acampada na fila. “Na fila, você não pode sair para ir ao banheiro, não pode sair para beber água, você passa fome, é frio, é sol, é cambista, é confusão, é medo, insegurança e incerteza para ver o seu sonho, da Ingrid criança, ser queimado e destruído”, disse.

A fã do RBD disse que o ex entrou na casa dela e furtou o ingresso. Depois, mandou um vídeo para ela ameaçando queimar o bilhete no fogão, e foi o que ele fez. “Na hora, falei que tudo bem, que podia queimar, porque não queria me humilhar. Mas foi só choro, chorei tanto que os vizinhos vieram perguntar se estava tudo bem”, relembrou.

Ingrid disse que o ex-marido nunca teve atitudes agressivas, mas contou que ele não estava lidando bem com o fim do casamento. Ela falou que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e tenta contato com a Live Nation, empresa responsável pelo show do RBD no Brasil, para conseguir um novo ingresso.

“Espero muito poder ir, não consigo me imaginar não estando lá. Quero muito um posicionamento da empresa e ver o que eles podem fazer para me ajudar”, disse.

Fonte: R7