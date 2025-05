Falta de noção? Influenciadora joga cerveja para boto em Manaus e gera críticas nas redes sociais

No vídeo, Tati diz: “Minha 1ª vez na Amazônia e me deparei com o boto rosa”, enquanto despeja a bebida na água. Logo após a publicação, os comentários de indignação começaram a surgir. “Que não volte mais! Sem noção”, escreveu um usuário. Outro questionou: “Pra que jogar cerveja na água?”. Já um terceiro desabafou: “Sério isso? Esses passeios aqui em Manaus expõem os animais a esse tipo de situação. Lastimável.”

Notícias de Manaus – A influenciadora digital Tati Infante, que mora no Rio de Janeiro, gerou revolta nas redes sociais ao publicar um vídeo em que aparece jogando cerveja no Rio Negro, em Manaus, para um boto-cor-de-rosa que estava próximo dela durante passeio. A atitude da criadora de conteúdo foi amplamente criticada por seguidores que consideraram a ação desrespeitosa e prejudicial à fauna local.

