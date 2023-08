Fantástico vai mostrar reportagem sobre briga que terminou com babá espancada e advogado baleado em Manaus

O programa Fantástico, da TV Globo, vai mostrar neste domingo (27) uma reportagem completa sobre o caso do policial civil, Raimundo Nonato Machado, e sua esposa Jussana Machado que foram presos por agredirem o advogado Ygor de Menezes Colares, e a babá Cláudia Gonzaga Lima, dentro de um condomínio no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, no dia 18 de agosto. Na confusão Ygor foi baleado na perna por Juçana com a arma do marido dela.

De acordo com a chamada do programa, a babá foi impedida de usar o elevador de um condomínio pelo casal de moradores em Manaus.

“É o começo de uma história de agressões brutais, com direito até a tiros. Qual será o motivo por trás de tanta violência?”, questiona o chamada do Fantástico.