Fãs de Justin e Hailey Bieber levantam rumores sobre gravidez

Justin e Hailey Bieber se tornaram ums dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter após diversos fãs desconfiarem de uma gravidez da influencer. A tag Baby Bieber, que foi a mais utilizada pelos apoiadores do casal, que foi ao altar em 2018, foi aplicada inúmeras vezes e contou com diversos indícios.

As menções no Twitter começaram no dia 1º de março, durante a festa de aniversário de 29 anos de Justin Bieber. De acordo com os fãs do casal, os acessórios utilizados por Justin e Hailey Bieber apontaram que o boné azul do cantor, assim como os laços rosas da influencer, significariam a preferência de cada um pelo sexo do bebê.

Em uma outra publicação, os usuários aproveitaram para apontar outras duas amostras que de um herdeiro estaria por vir. Um bottom utilizado pelo artista escrito Team Girl (Time Menina), além de uma filmagem com a legenda: “Um brinde à mais vida, mais diversão, mais bebês e mais tudo”. Tudo isso foi o suficiente para que os fãs do casal inudassem as redes sociais com a especulação.

Apesar das mensagens nas redes sociais, o casal ainda não se manifestou sobre o assunto.