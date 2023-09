Faustão recebe alta após segunda internação

O apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado (23). Ele estava internado desde a segunda-feira (18), para a realização de exames após receber um novo coração.

O boletim médico do hospital, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, afirmou que Faustão “seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco”.

No dia da segunda internação, o Hospital Albert Einstein havia informado que ele passaria por exames. O apresentador faria com um protocolo de rotina, para avaliar o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição do órgão.

Transplante cardíaco

Fausto Silva foi internado pela primeira vez no dia 5 de agosto, após apresentar uma insuficiência cardíaca. Ele precisou ser incluído na lista de espera de transplantes, depois de registrar piora na força de bombeamento do órgão.

No dia 27 de agosto, o

apresentador, que estava em segundo lugar na lista, recebeu um coração após recusa do primeiro paciente.

O apresentador recebeu alta no dia 10 de setembro e comemorou nas redes sociais. Ele fez um vídeo para agradecer à família do doador e aproveitou para fazer um apelo sobre a importância da doação de órgãos.

“A missão continua, no sentido de cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas. Para que todos tenham essa consciência”, destacou o apresentador.

*Redação AM POST