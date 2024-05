Felipe Neto e Whindersson Nunes brigam nas redes sociais e humorista resgata livro polêmico do rival; confira

O clima esquentou nas redes sociais entre os influenciadores Whindersson Nunes e Felipe Neto. Em meio ao debate sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, os dois trocaram farpas, resultando em um confronto público com referências a questões sensíveis do passado de cada um.

Tudo começou quando Felipe Neto fez um post no X (antigo Twitter), sem mencionar nomes, que foi interpretado como uma crítica velada. “Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro”, disse ele, parecendo apontar para comportamentos associados ao uso de drogas.

O post seria para rebater postagens nas quais Whindersson criticou o presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva.

Whindersson Nunes, percebendo uma indireta, não hesitou em responder. Ele compartilhou uma página do livro infantil de Felipe Neto, publicado em 2017, onde o youtuber brinca com um jogo chamado “Casa, mata ou trepa”, gerando polêmica.

Felipe Neto rebateu o ataque de Whindersson, afirmando que ele estava revivendo erros do passado para atacar sua reputação. “Resgatar erros de quase dez anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou”, disse Felipe, defendendo-se ao afirmar que o livro foi retirado de circulação pouco depois de seu lançamento e reeditado para remover o conteúdo problemático.

Whindersson, por sua vez, questionou a intenção de Felipe ao criticar seu passado, insinuando que o youtuber estava trazendo à tona questões pessoais para inflamar a discussão. “Tu falou do meu passado, eu falei do teu. Tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é”, disse Whindersson.