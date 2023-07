Fernanda Campos expõe reação de Neymar a sticker de Marquezine

A influenciadora Fernanda Campos, de 26 anos de idade, compartilhou na quarta-feira, 05, uma troca de mensagens que teve com Neymar Jr, de 31 anos. No print da conversa que teve pelo WhatsApp, é possível vê-la usando uma figurinha de Bruna Marquezine, ex do jogador, e ele reagindo.

Na postagem, Fernanda Campos borra o telefone do jogador de futebol, mas exibe o código da França e sua foto de perfil. “Aí é f*da”, respondeu Neymar sobre o sticker de Bruna Marquezine.

“Desculpa, vocês que tentam me comparar com outras, mas no meu universo não existe isso”, legendou Fernanda na postagem realizada no TikTok.

A legenda de Fernanda foi uma reação aos ataques que tem sofrido desde que expôs o suposto caso com Neymar. O jogador de futebol chegou a publicar um texto pedindo desculpas a Bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha do casal, e assumindo que errou.

