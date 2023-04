Filha de Arlindo Cruz denuncia cuidador do pai por importunação sexual

Redação AM POST

A modelo e influenciadora Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, fez uma denúncia em suas redes sociais contra o cuidador do seu pai. Em seu Instagram, no fim da noite desta quarta-feira, 26, a jovem relatou ter sido vítima de importunação sexual dentro de sua casa, durante a madrugada da última segunda-feira, 24.

“Tive meu corpo tocado, sem minha autorização, com a justificativa de que eu estava com baby doll e como homem era muito difícil resistir”, escreveu a modelo. “Dentro da minha casa, no meu quarto (…), achando que estava segura com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai.”

A jovem relatou estar assustada e sentindo “medo e vergonha”. “Ainda está muito difícil assimilar tudo isso”, escreveu. Apesar disso, decidiu tornar público o episódio como forma de incentivar que outras mulheres não se calem em situações semelhantes. “Exponho essa situação como medida de segurança e para usar a minha voz como um alerta”, disse.

O cantor é acompanhado por profissionais devido a sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), sofrido em 2017. Segundo Flora, as providências judiciais foram tomadas e estão sob responsabilidade de seus advogados.

Na publicação, a influenciadora ainda chamou a atenção de suas seguidoras: “Não importa a roupa que você está usando, ou a ausência dela, se você bebeu, se está acordada ou se está dormindo. Não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento.”

